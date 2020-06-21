端午佳節將至，南市府勞工局志工犧牲假期，趕工製作二手家具，並贈送給職災勞工家庭，雪中送炭。（台南市政府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府勞工局成立「二手家具倉庫」，透過大台南總工會、南市勞工志願服務協會、南市木工業職業工會及修繕團隊志工協助，將民眾不要的、以及修繕後的廢棄家具重新整修再利用，端午節將至，志工們也犧牲假期，趕工修繕這些二手家具，並轉送給職災勞工家庭，雪中送炭。

南市府勞工局2013年起結合各工會志工推動弱勢勞工住宅修繕，幫助許多家庭，目前已經突破百戶受惠，今年更結合環保局資源，在官田陸橋下成立二手家具倉庫，將廢棄家具修繕後，未來可在修繕案例中使用，資源不浪費，也造福更多弱勢民眾。

家住仁德區徐姓民眾因工作時發生意外需長期休養，職災後全由妻子一肩扛下，除了照顧丈夫、2名子女外，還得外出工作賺錢以維持家中開銷，經濟狀況不理想，在職災個管員訪視後，特別提供二手家具倉庫中新改造完成的書桌、椅子，以讓孩子們能有更舒適的讀書環境。

周休假日不休息，數十位台南市木工業職業工會志工加緊趕工，並把書桌和椅子運送至仁德區給徐姓民眾一家，木工工會理事長方程科表示，志工們平時工作都很累，但只要說到做公益就精神奕奕，犧牲假日也樂此不疲。

勞工局長王鑫基表示，在修繕過程中，發現弱勢家庭家中的家具大多老舊損壞而不堪使用，也因為經濟因素未能添購家具，因此勞工局協助連結民間資源，將二手家具回收再利用，助人也不浪費。

(中時 )