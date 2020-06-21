巴基斯坦表示，為了挽救經濟，部分的貨物往來是有必要的，因此將重新開放與阿富汗的主要邊境口岸，允許與鄰國之間的貿易。

美聯社報導，上週日，巴基斯坦報告了119起4,951例新冠病毒病例，還增起了19起死亡病例，使得巴國總染染人數達到17萬6617例，3,501例死亡。

巴基斯坦在3月份，就實行邊界全面封鎖，但是這個2.2億人口的國家，實在無法持續長期的外來物資中斷。巴基斯坦政府表示「即使案件上升，也有必要挽救經濟」。

上個月，巴基斯坦就決定放寬對阿富汗的邊界限制，從星期一開始生效，載有水果，蔬菜和其他物品的卡車，將開始越過北瓦濟里斯坦(North Waziristan)西北部的瓜拉姆汗(Ghulam Khan )邊境。

除了對阿富汗開放，巴基斯坦也重新開放了與伊朗的邊界。

(中時電子報)