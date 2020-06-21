太陽被月亮遮住，變成「上弦月」。（許素惠攝）

國道3號南仁湖古坑服務區有大批遊客觀日環蝕。（許素惠攝）

國立虎尾科技大學及雲林斗南鎮公所在石龜社區舉辦觀日，親子參加踴躍，有人連電焊防護眼罩都出籠。（許素惠攝）

北港朝天宮湧入觀日人潮。（許素惠攝）

世紀天文盛事日環蝕下午登場，民眾紛紛到戶外觀日，各景點也湧入人潮，雲林縣府與國立虎尾科技大學分別在水林鄉水燦林國小、斗南石龜社區天后宮前都舉辦觀日活動，現場發放濾光眼境，吸引大批人爭索，當看到月亮在太陽正中，外圍出現一圈金色光圈，宛如金戒指，驚呼聲不絕。

虎尾科技大學與斗南公所在石龜社區舉辦的日環蝕觀測活動，事前宣傳將發放1000支濾光眼鏡，不料活動開始不到半小時，就被索取一空，不少人還自備電焊用的防護眼罩，為共襄世紀的天文大事。

國道3號古坑服務區、北港朝天宮、虎尾農博公園等各景點，都湧入觀日人潮，更多人不捨近求遠，就在自家門口前觀賞起來。

月亮慢慢由右下方往上遮住太陽，太陽宛如變成月亮有陰圓缺，從小中大缺角，到變成上弦月，最後在太陽正中，天地頓時昏暗，形成一圈金圈，上帝的金戒指維持只有短短不到3秒，接著金圈出現缺口，變似「下弦月」。

大夥兒看到難得一見的天文奇景，雖然金圈極短暫，卻令人驚呼連連，不少7、80歲的阿公阿嬤說，能看到這快200年才會出現的景象，不枉此生了。

(中時 )