驚喜求婚活動事前保密到家，讓建國科大校長江金山（左）、校董吳聯星（右）意外成為兩人浪漫愛情修成正果的見證人。（謝瓊雲攝）

33歲的加油站副站長陳進仁，因為重回校園進修，而與相差9歲的同班同學徐惠妘相識相戀，陳進仁選擇畢業典禮上策畫公開求婚給驚喜，兩人的愛情也在修成正果。（謝瓊雲攝）

建國科大進修部班對 畢典求婚成功

在職進修充實提升自我價值，還能抱得美人歸！創校55年的建國科技大學21日舉辦畢業典禮，國際企業管理系二專進修部畢業生代表陳進仁，受獎後突然捧著99朵玫瑰花上台向同班女友徐惠妘下跪求婚，成為防疫畢典中意外又浪漫的插曲。

配合防疫新生活運動，畢業典禮流程簡化，建國科大1748名畢業生，僅開放250名畢業生代表、頒獎代表與工作人員進入會場；其餘均各自在各系館參與簡易畢業儀式，並透過網路職播平台觀禮，聆聽校董吳聯星、校長江金山與各系代表致詞內容。

「接著要頒發最佳創意獎」陳進仁唱起流行歌，對著被拉上台的徐惠妘真心告白後，下跪發問，「妳願意嫁給我嗎？」突如其來的求婚流程打破原本沉悶的典禮氣氛，在場師長們從些許錯愕，但樂觀其成，眾人鼓譟「嫁給他！」18名同班同學也輪番上台獻上玫瑰花，終於讓害羞的女主角點頭答應求婚。

33歲陳進仁是加油站副站長，擔任志願役士官4年多，2012年退伍後，當過業務、外匯操作員，也曾創業開設金融科技公司，高職畢業的他有感所學不足決定重回校園進修，與同班的徐惠妘相識、相戀，終於在畢業典禮上順利修成正果。

陳進仁說，兩人雖相差9歲但個性都很沉穩務實，女友在上市輪胎公司擔任品管多年，工作穩定，相戀1年半來，最近頻頻暗示要不要找時間拍婚紗，釋出想婚的念頭，讓他動念策畫求婚驚喜。他稱讚未來老婆個性直率、女方則回讚他交往以來「原汁原味！老實、好個性都沒變，值得託付終身。」

(中時 )