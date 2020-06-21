頭汴社區的志工阿嬤們在里活動中心內，「認真綁肉粽」，要將包好的粽子義賣，其義賣所得，將作為關懷據點長輩及台灣夢弱勢兒少兒童基金。（太平區公所提供／張妍溱台中傳真）

端午節前夕，台中市太平區「愛心粽」到處串！21日有5個社區，包括，頭汴、聖和、中興、長億、新坪等社區民眾，不約而同，舉行愛心包粽關懷活動，天氣炎熱，大家揮汗齊包粽，估計當天共包近萬顆粽子，分送弱勢族群及受助需求的邊緣戶，粽香傳情濟弱勢，感受社會溫暖。

聖和社區連續2天舉行「愛心粽」送暖活動，出動30多名志工聚集吉星福德祠，共包近3000顆粽子；聖和里長兼社區理事長王龍文表示，每年端午前夕，由社區志工親自炒料、包粽、煮粽，提前贈送粽子給弱勢家庭及獨居長輩。

中興社區發展協會理事長蕭菊蓮說，不少阿嬤級志工都是包粽好手，每年參加端午節包粽活動，傳承包粽好手藝，另縫香包比賽，增添過節氣氛；新坪社區發展協會，邀中醫義診為社區居民健康把關，並準備「燒燙燙」的肉粽分送弱勢族群，喚起社區對弱勢族群的關懷。

頭汴社區的志工阿嬤們，總成「愛心包粽大隊」，掛上「古草味阿嬤的粽」金字招牌，粽大粒、料實在，相當搶手，並將包好的粽子義賣，其義賣所得，將作為關懷據點長輩及台灣夢弱勢兒少兒童基金。

儘管原物料漲聲不斷，長億社區今年準備包粽食材豐富，講究新鮮、健康食材，社區媽媽一早動手包粽，發送逾百戶弱勢家庭，讓他們在端午節前有粽子可享用，現場也給弱勢家庭及獨居長輩，每人6顆粽子、1包白米，讓里民提前感受端午節慶氣氛與濃濃的社區人情味。

太平區長許貴芳指出，太平區在端午節前夕地方發起「愛心粽」活動，帶動關懷弱勢的風氣，社區民眾愈來愈團結，城市才會進步，每年端午包粽的地方特色延續不斷，一年比一年更澎湃。

(中時 )