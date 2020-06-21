「貢茶」搶攻炎夏手搖飲市場，期間限定推出3款花生系列新品。（柯宗緯攝）

好事花生在「貢茶」新品試飲擲茭賽，吸引民眾挑戰。（貢茶提供／柯宗緯高雄傳真）

近十萬人氣網紅佳蓉，擔任「貢茶」一日店長。（貢茶提供／柯宗緯高雄傳真）

時序入夏，手搖飲市場又進入激戰。知名飲料店「貢茶」近日以「好事花生」為主題，推出3款濃情暖意的花生系列新品，分別是「好事花生玄米拿鐵」、「好事花生巧克力」、以及「好事花生玄米冰沙」，採期間限定販售，即日起至8／16全台貢茶門市甜滋滋新上市，並推出多重優惠促銷搶客。

貢茶高雄五福門市今（21）日舉辦戶外宣傳活動，除邀請南台灣美食、旅遊網紅-佳蓉，擔任貢茶一日店長與大家趣味互動，還有年輕學子著花生扮相創意尬舞快閃，並備有超大型趣味擲茭挑戰PK賽，象徵祈求好運，只要與網紅PK，聖杯數量多者，就可以免費享用好事花生新品。

貢茶全新推出的好事花生系列新品，「好事花生玄米冰沙」，柔順細滑的花生加上濃郁奶油入口般細緻柔嫩的經典奶蓋，在綿密細緻的奶茶冰沙中相遇，挑起味蕾最消暑的幸福感；另外還有「好事花生玄米拿鐵」，細滑花生醬加入紅茶拿鐵，滑順的口感透出濃濃的香氣，加上脆脆的玄米粒，豐富味蕾；至於「好事花生巧克力」更是迷人，浪漫的脆皮巧克力與滑順花生完美結合。

新品上市也推出多重優惠，6／18〜8／16期間：凡購買5杯花生系列新品，即可獲得貢茶與知名文創品牌「0426 X 1024好事花生」聯名款摺疊購物袋乙只。

6／22~6／28端午節期間、7／15~7／21迎接放暑假：凡購買花生新品免費加玩「花生好運 彈珠台」，有機會現抵10元。門市限定：淡水捷運店／台中高鐵店／高雄彩虹店／高雄自強店／高雄五福店。8／1-8／9父親節期間：凡購買花生新品即享88折優惠。

(中時 )