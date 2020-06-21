新北市動保處日前與永平國小師生野放鳳頭蒼鷹，落實生命教育。（新北市動保處提供）

新北市動保處為了野生動物救援業務不遺餘力，在石碇區設立野鳥中途之家，並與台灣猛禽研究會等專業民間單位合作進行猛禽救傷野放，日前與永平國小師生野放鳳頭蒼鷹，落實生命教育，並在他們的歡送下，鳳頭蒼鷹成功展翅翱翔，重回野外。

鳳頭蒼鷹藍N1於2017年7月下旬，在永平國小發現，因為屬於學飛幼鳥階段不慎落地被拾獲、送交猛禽會，經猛禽會獸醫師檢查後，發現藍N1屬於健康學飛幼鳥，上環後野放在永平國小附近野地，讓親鳥來繼續撫養。

沒想到過幾天這隻幼鳥又不慎鑽到永平高中的鐵門間，警衛通報1999處理，新北市動保處帶回觀察，並決定飼養到飛行能力較佳時再度野放。經過3年飼養和訓練，該鳳頭蒼鷹因飛尾羽狀態不佳，飛行一直未達野放標準，今年6月在猛禽會王齡敏醫師協助下，進行接羽術後，其飛行狀況大為進步，於6月16日野放鳳頭蒼鷹藍N1，動保處與猛禽研究會到場進行生命教育，與永平國小師生們一同參與老鷹回歸自然的過程。

石碇區小格頭野鳥中途之家，提供鳥類救傷後漸進式野放訓練及收容照顧，照養員表示，儘可能減少與動物接觸，以減緩其緊迫，除了一般常見的食物還會搭配山裡的野味，讓牠們接觸不同類型的食物，增加覓食的能力，評估牠們自行覓食的狀況及對野外適應的能力，進行野放。

動保處表示，新北市有著多樣的地理環境，孕育著各式種類野生動物，野生動物保育需要公私協力攜手來維護，尊重野生動物的生活環境與生活空間，讓牠們在這裡永續發展，同時成為宣導生命教育與保育的最佳教材。

民眾如有遇到野生動物請遵守不碰觸、不餵食、不撿拾的、不喧嘩、不驚嚇等原則，若在路邊或是家中發現受傷野生動物，應立即通報動保處處理，切勿將牠們帶回家中飼養，以免觸法。有任何疑問請撥打1999專線或（02）2959-6353通報動保處進行處理。

(中時 )