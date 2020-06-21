統一獅「炸祖」林祖傑在陳傑憲移防外野後，接下游擊重擔，昨日更達成生涯首次單場雙響炮紀錄，攻守兩端都給獅隊很大支援，對此他說從沒想過能有這樣的成績，不過曾在業餘時期當對手的陳傑憲，則對此並不意外，「昨天他雙響炮真的很正常！」

昨日統一獅單場敲出6轟破隊史紀錄，林祖傑個人貢獻2轟，談到雙響炮他則說感覺很奇妙，「沒有想過這樣的成績，連業餘時期都沒有雙響炮過，給自己目標是每場都至少有1安打。」

林祖傑對自己雙響炮成績感到意外，不過昔日對手、現在成為隊友的陳傑憲倒認為是正常發揮，「在我台電、他合庫的時候，就知道他打擊很強，對大家來說他現在好像狀況很好，但我看來只是炸祖調整回來了，他在業餘就是強打。」陳傑憲強調林祖傑不僅游擊守備穩定，再加上打擊發揮，對最近球隊攻勢真的很有幫助。

林祖傑在業餘隊與打了數年，才以27歲年紀加入統一獅成為中職「菜鳥」，過去他在業餘時就是重炮，不過來到中職後花一段時間才適應，「傑憲有跟我說，別人印象我在業餘火力比較大，進職業心態不能想太多，像胡金龍學長講的，棒球是失敗率高的運動項目，不要怕失敗。」

去年加入中職，林祖傑在打不好的時候難免懷疑自己，但他把想放簡單，想著每次都要比前一場打擊內容更好，「去年還沒適應，業餘沒這摩多比賽，打了80幾場體能沒做好準備，現在作息、睡眠、伸展、飲食等等都有注意。」

(中時 )