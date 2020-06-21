將軍旅長張明德代表畢業生致謝詞。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

陸戰隊中將指揮官王瑞麟致詞。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

因應疫情關係，高雄師範大學今年度畢業典禮由各院、系、所自行規畫辦理，總計有30場，21日就一口氣舉辦6場。其中國軍25位陸戰隊菁英即將取得經營管理碩士學位，穿著白甲式軍服拍照，成為典禮中最醒目的焦點。

高師大國軍經營管理碩士專班，在事業經營學系前後任系主任李昭蓉與林玉娟的課程規畫設計與遴聘老師授課下，第2屆25位陸戰隊菁英可望取得經營管理碩士學位。

本屆學生組合非常特別，有士官及尉、校、將級軍官，在公務場合嚴守行政倫理，課堂中則像是一家人，將軍旅長張明德更是帶頭學習，

授課老師鄂見智轉述，將軍旅長張明德上課都坐第1排第1位，分組報告主動擔任報告人，可謂以身作則、帶頭示範。他代表畢業生致謝詞，除了感謝高師大為國軍培育人才，也期許大家能夠學以致用。

事業經營學系碩士在職專班與國軍碩士專班畢業典禮，由高師大副校長廖本煌與系主任林玉娟共同主持，邀請陸戰隊中將指揮官王瑞麟、高雄市校友會理事長陳逸虹等人出席。

陸戰隊中將指揮官王瑞麟致詞時以最佳男主角、最佳女主角，對畢業生表達萬分「恭喜與祝賀」，期許他們秉持求學向上的精神，能夠貢獻所學，展翅高飛鵬程萬里。

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(中時 )