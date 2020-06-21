白馬董事長楊桂榮（中）、白馬執行長莊主榮（右三）愛心不落人後，獲悉台南消防隊欠缺消防車，主動詢問並捐贈。（柯宗緯攝）

20多年歷史的「白馬寵物樂園」近日捐贈價值300多萬救護車給台南市消防局下營分隊。白馬寵物樂園董事長楊桂榮說，本於「取之社會、用諸社會」的理念，發願能在社會公益上有更多的作為。

白馬寵物樂園位於台南市新化區，成立20餘年，是南台灣最具規模寵物禮儀服務公司，過去白馬就長期熱心公益，獲得許多政府單位致贈感謝狀。

簽約儀式日前在白馬寵物樂園園區舉行，當天白馬寵物樂園董事長楊桂榮、執行長莊主榮、台南市消防局下營分隊長馮韋翔、台南市消防局救護科承辦人楊才泓、集宇企業經理錢美金、太古國際汽車顧問李元贏都參加。

白馬寵物樂園董事長楊桂榮說，近期風聞台南消防局下營分隊有救護車的替換需求，立即積極和消防局取得聯繫，表示願盡棉薄之力，花費312萬元購置進口車及加裝救護配備，終於促成此樁美事。

白馬寵物樂園執行長莊主榮表示，白馬寵物樂園為了毛小孩的後事，在地服務二十多年，為資深專業的寵物禮儀服務公司，因為位置緊鄰於新化林場國家公園旁，環境優美，是多數毛孩主人的優先選擇。

今年2月，莊主榮捐新化分局防制交通事故發生保障員警身體生命安全減少民眾生命、財產損失方案，捐贈多功能LED肩燈、防割手套20雙、太陽能後車燈415個，分局長許芳毅致贈感謝狀。

針對平日民眾主動捐款，白馬都定期將善款基金委託台南市政府動保處分派到四十一處的流浪毛孩收容所，為善盡管理基金之責，園區會用謹慎的態度，把錢花在刀口上，發揮最大的效益，以答謝大家的愛心，園區內的單獨樹葬是擁有終身所有權，可以一直置放於園區，是不另收費的。

白馬即日起推出植葬新選擇，負擔更輕省，上3排每盆1200元，平視層每盆1800元。白馬寵物樂園也加入處理高速公路國一南段的車禍動物，願以高規格的禮遇，引領他們入安息。

(中時 )