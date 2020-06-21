旗山廣福社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站「青春快樂學堂」，21日正式揭牌成立。旗山廣福社區是旗山少有閩客共存的融合社區，擁有多元文化特色；現廣福里老年人口比率為22.84％屬超高齡社區。

78歲廣福社區理事長林慶禮主力推動辦理在地據點服務業務，積極促成廣福照顧關懷據點「青春快樂學堂」的成立，希望社區長者來到據點學堂擁有青春的笑容和快樂的心情，逗陣陪伴社區老大郎下半人生。

旗山廣福據點長輩有38位，平均年齡為75歲；志工隊長鄧富蓮說，據點讓原來獨居的爺爺、奶奶及「亞健康」長者都願意走出家門，氣色好、胃口好，喜歡來據點跟老朋友在一起學習，心情也變好。亞健康是指身心某些功能失調，但尚未形成具體疾病時的狀態。

在防疫期間，據點雖停課，但據點關懷不停送，志工們仍每周為長者量體溫、測血壓，提供美味營養餐食，不能出門也能得到關懷和照顧。

(中時 )