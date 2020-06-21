基隆1名大專生因寂寞難耐，進而從交友軟體結識了1位美魔女，因在線上交談甚歡，2人進而相約見面，大專生見美魔女身材姣好且前凸後翹，下半身立即起了反應，2人馬上前往摩鐵進行活塞運動。然而，魚水之歡結束後，大專生因感到年齡差距心有畏懼，事後刻意不再聯繫女方，美女魔認為大專生爽完就立即裝不認識，感到十分氣憤，進而提出告訴。

基隆1名正在就讀大學的男學生，日前因許久沒有進行活塞運動，感到寂寞難耐，使用網路交友認識1名年近40的美魔女，由於交談甚歡2人進而相約而出，大專男見美魔女身材姣好且前凸後翹，熱情邀約到摩鐵進行呼天喊地的床上運動，事後大專男因認為年齡差距心有畏懼，逐漸疏離女方不再進一步聯繫，美魔女察覺大專男在事後不理會自己感到氣憤，進而提出告訴。

據了解，美魔女因事後不被大專男搭理，將先前2人活塞運動後，所偷拍男方的屌照，散佈在社群平台上公開，還宣稱大專男的持有力超差，自己都沒有任何快感。大專男在某日使用社群媒體時，發現自己的屌竟然被放在平台上，氣而向美魔女提出妨害秘密控告。法院審理時，美魔女坦承犯案，並立即向大專男道歉，全案因大專男後續選擇原諒，以不起訴結案。

(中時電子報)