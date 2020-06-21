教育部最近公布「各教育階段學生數預測結果摘要分析」，預估自109學年起，大學學生數將跌破百萬人，來到99.2萬人；未來16學年間，大學學生數平均年減1.5萬人或1.7％，預計124學年將減至 77.9 萬人。
教育部表示，105學年前由於對應之大學1年級學生未受少子女化影響，大學學生數約維持於 112至114萬人，105至108學年受少子女化效應影響，4學年間人數大減11.6萬人；預計自109學年起，大學學生數將跌破100萬人，而118學年又逢虎年效應，人數將減至72.9萬人之低點。
至122學年之龍年婚育潮，方帶動大學學生數轉增至79.4萬人；124學年之大學學生預測數為 77.9萬人，26學年間減少34.1萬人或30.4％；而預計未來 16 學年間，大學學生數平均年減 1.5萬人或1.7％。
至於大學畢業生數，107學年以前由於對應之大學1年級學生尚未受少子女化影響，大學畢業生數近23萬人，惟108及109學年適逢虎年效應，人數由107學年之22.9萬人降至21.9萬人，次年再降至20.9萬人，2年間減少8.8％。
110學年因受少子女化效應衝擊，龍年生育潮僅帶動人數增加1500千人，其後即反轉減少，預計自112學年起，大學畢業生數將跌破20萬人，至120學年又逢虎年效應，人數將減至14.2萬人之低點。
至122學年因龍年婚育潮及畢業生對應出生年之生育政策效果，轉增至16.3萬人，次年再增至 16.4萬人；迄124學年大學畢業生預測數為 15.8萬人，較98學年減少6.9萬人或30.5％；而預計未來 17 學年間，大學畢業生數平均
年減4200人或 2.2％。
(中時 )
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