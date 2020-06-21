統一獅「外野三帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可都不是正外野手出身，尤其後兩者是這1年來才轉守外野，打擊都提供強大火力，不過守備的默契與反應能力都還需要磨合。

陳傑憲就坦言，與林安可分別鎮守中、右外野，不過球若打向兩人守備交界處，常常會有「互讓」的情況發生，「我覺得球在他的範圍、但他覺得是我來處理，需要練習跟磨合，我們經驗都不足，要透過比賽學習。」

擔任中外野手的陳傑憲是外野核心，他透露其實昨天就差點出意外，「昨天王正棠有一顆，我們都沒搶著接，結果下場就被教練念，中外野手是球一打出去就要有自信的跑，是我要改善的地方，其實我們很常有這狀況，只是還沒失誤所以大家沒發現。」陳傑憲更開玩笑，今天會盡全力在外野奔跑「搶」球，請大家拭目以待。

陳傑憲談到自己在游擊防區不上手，因此在移防到外野後更要做好守備，「我的想法是守備比打擊更能幫助球隊，守備可以守下更多分數，打擊狀況不能一直維持，但守備可以自己控制。」

(中時 )