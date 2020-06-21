北京爆發新一輪新冠疫情，百事公司大中華區集團通報，大興區磁魏路的廠房出現8位確診，公司並已第一時間啟動應急方案，採取停產停工、封存產品、環境消毒及隔離87名密切接觸者。

大陸疾控中心6月16日已對工廠內外環境進行塗抹取樣，結果均呈陰性，並已對食堂、更衣室、車間、洗手區、廁所流水線、工作區等進行兩次全面的環境消毒。百事表示，會嚴格遵守疫情防控政策，保障食品生產安全，全面保障消費者權益。

據《北京青年報》報導，百事公司第一時間啟動應急預案，採取停產停業、產品封存、環境消殺、人員隔離等措施；已經對產品及廠區環境進行了全方位取樣調查，目前測試產品安全，同時保證新發地疫情後的產品均已封存。

百事公司處置情況如下：

一是迅速停產停工，啟動應急預案。6月15日，首例病例確診。當日早八點，立即停止生產，做全廠消殺，封閉所有庫存，禁止外運。成立應急處置前方指揮部，統籌協調相關工作。

二是全面開展人員核酸檢測，6月15日全部員工居家隔離，6月16日進行全員核酸檢測，6月20日轉運480人到集中隔離點隔離，這480人核酸檢測結果均為陰性。同日，對所有員工共同居住人員全部落實居家隔離觀察。

三是配合政府進行擴大流調範圍。深入分析病例流調報告。截至6月20日18時，已追查到密切接觸者87名，全部落實集中隔離措施。

四是做好環境檢測與消殺。6月16日，區疾控中心對工廠內外環境進行涂抹取樣，結果均陰性。6月15日和20日，對食堂、更衣室、車間洗手區、廁所、流水線工作區等兩次進行全面環境消殺。

五是嚴格遵守疫情防控政策，保障食品生產安全，全面保障消費者權益。

(工商 )