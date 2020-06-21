行政院推出「振興三倍券」，主打好領、好用、好刺激及最溫暖。有些民眾認為，可以接受， 也會去領。不過也有人認為，真有要消費的，才會去領這個券。

自媒體《台灣民眾電子報》在YouTube PO出街訪影片，針對「振興三倍券」，有一位先生表示，三倍券先要你拿錢去換，所以你本身就是已經想好，要消費哪些產業，那就代表，真的有要消費的人，才會去領這個券。

而在百貨業上班的一位年輕女生認為，她覺得還不錯，因為之前疫情還蠻嚴重的時候，消費的人變很少，三倍券用來促進消費、活絡市場，可以促進大家去消費。

被問到要領到實體三倍券，必須先拿出1000元來買，會因此降低民眾換取三倍券的慾望嗎？一位先生表示，的確會有一些人不想去換，不過這些人本來就是不想要去這些產業消費，剛好這1000元，等於是加強了他一定要把這個券用掉的一個誘因。

高雄菜市場一位攤販則表示，有錢收都0K啦，不要怕麻煩嘛，就怕沒錢收沒生意。原先不是說沒有找零嗎？200一定要買到200元，對攤商來講是有點好，因他本來可以買150元，不能找零，再多買50元，這樣不就多做了點生意，所以他們也是覺得不錯。

(中時電子報)