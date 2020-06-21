原本在台銀總教練陳國維的今年選秀計畫當中，打算挑選3號位置，也就是小前鋒新秀為主的布局，如今卻被徹底打亂，因為還沒決定新球季人事異動的台銀，突然碰上林任鴻、呂冠霆兩名球員決定離隊或轉職，也讓陳國維選秀目標生變！

「呂冠霆前幾天突然告訴我，因為長年飽受腳傷困擾，讓他萌生提早退役念頭，儘管雙方聊了很久，他還是決定離開籃球圈轉職，」陳國維難過表示，「至於林任鴻則希望換個環境試試看，所以告訴我他要離隊，我也只能尊重他的想法。」

呂冠霆是第13季選秀探花，可惜因為腳傷影響，5個球季下來只打31場例行賽，上季場均3.0分、2.3籃板；林任鴻也在第13季選秀會第7順位被璞園選上，第16季跳槽台銀，上季場均5.9分、2.2籃板，目前他可能選擇加盟九太科技。

由於呂冠霆、林任鴻兩名球員先前大部分時間扛下4號位置，也就是大前鋒，所以迫使陳國維在選秀策略與角度上面，將從原本考慮的3號位置球員，改成4號位置的機率大增，畢竟台銀擁有今年選秀榜眼籤，或許選秀目標將很明確。

但這兩名球員突然離隊，也打亂陳國維原本的人事異動計畫，目前台銀已有周暐宸、林力仁、潘冠翰、林郅為、劉韋辰、潘祥偉等人隨隊練球當中，就連剛被台啤、璞園釋出的球員，也都來電詢問過加盟可能性，只能說陳國維接下來頭大了！

(中時 )