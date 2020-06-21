嘉義縣北回歸線太陽館為熱門的觀測區域，使附近路段被車流塞爆。（張毓翎攝）

全台瘋日環食！嘉義縣位於北回歸線上，為絕佳觀測區域，北回歸線太陽館、故宮南院、牛埔仔愛情大草原和高跟鞋教堂等地21日舉辦日環食系列活動，連帶帶動當地觀光效益，縣內多家知名旅館周末2天的住房率都有9成以上，其中衝著這波天文奇景而來的房客更占了不少比例。

日環食觀光商機無限，布袋鎮3星級旅館「布袋文創Hotel」20、21日都客滿，業者說，6至7成房客會主動索取或詢問日環食相關訊息，有些人規畫第1天在沿海遊玩，第2天再到北回歸線太陽館，不過也有人今日直接前往高跟鞋教堂吹著海風，一窺日環食的奧妙。

位於故宮南院對面的「長榮文苑酒店」表示，周末住房率均有9成5，受疫情影響，目前仍以散客居多，因日環食來住宿的房客占8成左右，另，坐落在阿里山山腳下的「阿里山東方明珠國際大飯店」這2天也是客滿，業者預估端午連假，將再湧現一波出遊潮。

(中時 )