新冠肺炎疫情之後，首份大陸百城營商環境指數報告出爐，上海位居城市第1。據報告指出，上海奪魁原因主要在於市場環境亮點突出，指數總分為94.93分。其中在放寬市場准入、擴大對外開放方面的落實成效顯著，外商投資活躍度位居第2，私營企業活躍度位居第9，市場准入綜合指數位列第1，而金融服務指數位列第2。

由中國戰略文化促進會、中國連鎖經營協會、中國經濟傳媒協會、萬博新經濟研究院、第一財經研究院6月18日聯合發佈《後疫情時代中國城市營商環境指數評價報告》（2020），對大陸經濟實力最強的100城市營商環境進行分析評價。

據報告顯示，營商環境指數排名前10的城市分別為上海、北京、深圳、廣州、杭州、武漢、南京、天津、成都、蘇州。

而營商環境位居第2的北京，指數總分為94.68分，特色為創新環境優勢明顯、位列第1，且在基礎研究、企業創新、技術成果和資訊賦能度等創新環境的細分指標均位居首位。

位列第3的深圳指數總分為94.00分，其中5項一級指標均位列全國前5，法治環境最優。

(旺報 )