新竹地區出現日偏食 20:272020/06/21 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹地區能拍到日偏食，下午4時07分開始天色明顯昏暗。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹地區能拍到日偏食，太陽移動很快下午4時10分的景象。（羅浚濱攝） 新竹地區能拍到日偏食，下午4時26分太陽逐漸脫離被月亮遮蔽。（羅浚濱攝） 百年一見的日環食，21日在台灣只有嘉義能看見「上帝的金戒指」，新竹地區只能拍到日偏食，下午4時07分開始，整個天色有暗下來的感覺，但肉眼並看不出太陽被月亮遮蔽，有的民眾透過天文望遠鏡觀看，也有不少人以數位相機加上減光鏡，拍到太陽移動的軌跡。 (中時 ) #地區 #太陽 #新竹地區 #新竹 #天文 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 韓國瑜不在高雄爛路再現？一照片曝光 網驚喊7字！ - 政治 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 威力彩狂飆9.2億！財神眷顧「2星座」旺到必買彩券 - 娛樂 罷免高雄4議員連署三天破8千？在地人吐真實心聲... - 政治 木瓜別和這兩種食物同時吃！神奇好處全沒了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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