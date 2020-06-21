新竹地區能拍到日偏食，太陽移動很快下午4時10分的景象。（羅浚濱攝）

新竹地區能拍到日偏食，下午4時26分太陽逐漸脫離被月亮遮蔽。（羅浚濱攝）

百年一見的日環食，21日在台灣只有嘉義能看見「上帝的金戒指」，新竹地區只能拍到日偏食，下午4時07分開始，整個天色有暗下來的感覺，但肉眼並看不出太陽被月亮遮蔽，有的民眾透過天文望遠鏡觀看，也有不少人以數位相機加上減光鏡，拍到太陽移動的軌跡。

(中時 )