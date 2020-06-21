對於媒體詢問國民黨內部是否已經有市長補選的人選，江啟臣僅雙手合十以「謝謝」作為回應。（洪浩軒攝）

高市議會議長許崑源6日墜樓身亡，離世至今已16天，21日市立殯儀館景行廳靈堂舉辦大法會，國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍、高市黨部主委莊啟旺、不分區立委吳怡玎的父親吳光訓於下午16時20分特地前來許崑源靈堂上香致意，法會開始時，江啟臣特也步出靈堂，雙手合十念經弔唁許崑源。

江啟臣在許崑源靈堂內待了超過1小時，於下午17時40分左右離開景行廳，對於媒體詢問國民黨內部是否已經有市長補選的人選，江啟臣僅雙手合十以「謝謝」作為回應。

日前曾傳出吳怡玎將代表國民黨出任市長補選候選人，21日陪同江啟臣前來靈堂的吳光訓也被媒體問到，女兒吳怡玎是否有可能參加此次市長補選？吳光訓則是斬釘截鐵揮手連說2次「不可能」。

24日將是高雄市長補選領表登記截止日，民進黨已經確定由前行政院副院長陳其邁出征參選，國民黨目前則還未確定人選，登記截止日逼近，國民黨未來動向值得關注。

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(中時 )