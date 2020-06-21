彰化二水源泉社區21日上午舉辦「拉近300年視野-跟著八堡圳去旅行」啟動典禮，共同推出3條走讀八堡圳的深度體驗遊程，將於暑假期間7月18日起一連辦理10梯次，歡迎親子同遊，深入認識濁水溪和八堡圳人文發展史。
源泉社區2018年以全台獨一無二的黑泥田拔河體驗活動打響名氣，活動今年進度第3屆，卻因新冠肺炎疫情攪局被迫喊卡；隨著疫情趨緩，農委會水保局南投分局、源泉社區與二水鄉公所攜手，將活動改成夏日小旅行體驗遊程。
啟動典禮選在源泉社區活動中心旁的八堡圳圳頭舉行，由鐵娘子鼓樂團、金正勇不老樂團熱力開場，並結合農民手作農產品小市集，邀請二八水農家作物、百寶村物產館、鄭媽媽喜樂農場、冰果農場等，展示特色物產並透過攝影集呈現歷史風華。
社區發展協會理事長賴昭旭表示，八堡圳已建圳超過300年，引濁水溪水灌溉1.8萬公頃的彰化平原，滋養土地上世代的人民，值得台灣民眾走訪尋根與懷思。今年暑假首度推出10梯次的小旅行，引領親子走讀古老埤圳發展文化史、老故事，還有百年歷史文化據點漫遊、傳統技藝DIY、在地優質物產美食、黑泥田拔河體驗等。
賴昭旭說，活動兼具歷史文化、食農教育等意義，保證輕鬆又有趣，適合大小朋友一起來走訪，6月底前報名還可享早鳥優惠，報名詳情可上臉書粉專「源泉社區發展協會」或「農村小童」查詢。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。