啟動典禮在八堡圳頭旁、源泉社區活動中心舉行。（社區發展協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

源泉社區位處已建圳300年的八堡圳旁，先民引濁水溪水入圳，灌溉彰化平原上萬頃農田，古埤圳豐富的水圳文化，與農業發展和在地歷史人文緊密相連。（社區發展協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

源泉社區在地樂團鐵娘子鼓樂團、金正勇不老樂團等帶來熱力四射的開場表演。（社區發展協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

場邊還安排農民手作農產品市集，布置美輪美奐充滿農村美學風情。（社區發展協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化二水源泉社區21日上午舉辦「拉近300年視野-跟著八堡圳去旅行」啟動典禮，共同推出3條走讀八堡圳的深度體驗遊程，將於暑假期間7月18日起一連辦理10梯次，歡迎親子同遊，深入認識濁水溪和八堡圳人文發展史。

源泉社區2018年以全台獨一無二的黑泥田拔河體驗活動打響名氣，活動今年進度第3屆，卻因新冠肺炎疫情攪局被迫喊卡；隨著疫情趨緩，農委會水保局南投分局、源泉社區與二水鄉公所攜手，將活動改成夏日小旅行體驗遊程。

啟動典禮選在源泉社區活動中心旁的八堡圳圳頭舉行，由鐵娘子鼓樂團、金正勇不老樂團熱力開場，並結合農民手作農產品小市集，邀請二八水農家作物、百寶村物產館、鄭媽媽喜樂農場、冰果農場等，展示特色物產並透過攝影集呈現歷史風華。

社區發展協會理事長賴昭旭表示，八堡圳已建圳超過300年，引濁水溪水灌溉1.8萬公頃的彰化平原，滋養土地上世代的人民，值得台灣民眾走訪尋根與懷思。今年暑假首度推出10梯次的小旅行，引領親子走讀古老埤圳發展文化史、老故事，還有百年歷史文化據點漫遊、傳統技藝DIY、在地優質物產美食、黑泥田拔河體驗等。

賴昭旭說，活動兼具歷史文化、食農教育等意義，保證輕鬆又有趣，適合大小朋友一起來走訪，6月底前報名還可享早鳥優惠，報名詳情可上臉書粉專「源泉社區發展協會」或「農村小童」查詢。

(中時 )