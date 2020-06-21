富邦悍將江國豪昨日先發對上統一獅，4局狂挨3轟、失6分退場，近2場先發都狂丟分吞敗，有別於開季前6戰拿3勝的好成績，總教練洪一中認為土投難以維持好表現，要從二軍養成開始改變，要讓選手更常正面對決、訓練心態。

洪一中認為，在台灣能維持長久好成績的選手，都經過國外訓練的洗禮，例如樂天桃猿王溢正，其他目前能算穩定的土投只剩中信兄弟黃恩賜，他也經過低潮才東山再起，「選手只要被打信心就容易動搖，台灣沒經過類似棒球教育、養成的環節。」

洪總分享過去他在小聯盟的見聞，「有一場比賽投手滿球數，用變速球三振對手，結果下場被教練處罰，我問『為什麼？三振不是很好嗎？』教練說沒有膽識，應該要用直球拚，三振不是重點，訓練心理才是重點。」

洪總提到日前才發生球隊二軍教練因為抗議才被驅逐出場，由此可知現在二軍仍在「拚輸贏」，自然少了訓練膽識的機會，「教育」不足導致選手心態容易動搖。

此外洪總也說，國外球隊選秀後近來的潛力新秀都會經過幾年小聯盟洗禮，不過台灣選秀進來的會希望立刻在一軍就有貢獻，還是有差別。

(中時 )