百年難得一遇的日環食今天下午華麗登場，外島金門民眾湧進全島10大景點，觀賞全國最早、最美的天文奇景。（李金生攝）

百年難得一遇的日環食，吸引民眾觀賞光陰進程。（楊威廉提供）

楊鎮浯縣長（左二）在14時44分初虧時，即帶領縣府團隊前進同安渡頭，加入追日一族。（李金生攝）

16時11分「上帝的金戒指」在群眾的讚嘆聲中璀璨亮相。（楊威廉提供）

同安渡頭因為民宿旅遊發展協會舉辦「戰地轟天狗xUNPLOGx海堤音樂市集」，吸引大批民眾和遊客來到。（李金生攝）

現場除了觀賞眼鏡外，也有民眾用電銲專用護眼框，遮陽還看得更清楚。（李金生攝）

莒光湖畔大草原因為縣議員董森堡分別舉辦「天狗食日草地野餐」活動，吸引民眾扶老攜幼來到。（李金生攝）

百年難得一遇的日環食今天下午華麗登場，外島金門民眾湧進全島10大景點，觀賞全國最早、最美的天文奇景。16時11分「上帝的金戒指」在群眾的讚嘆聲中璀璨亮相，攜手守候的情侶特別開心，大家相約下一個輪迴裡「195年後再見!」

金門全島10大觀賞景點包括莒光樓、陳景蘭大洋樓、慈湖三角堡 、沙溪堡、建功嶼等10大景點，午後即陸續湧現人潮，尤其是西半島的同安渡頭、莒光湖畔大草原，因為民宿旅遊發展協會、縣議員董森堡分別舉辦「戰地轟天狗xUNPLOGx海堤音樂市集」、「天狗食日草地野餐」活動，更各湧進3000名以上的追日族，現場熱鬧滾滾。

楊鎮浯縣長在14時44分初虧時，即帶領縣府團隊前進同安渡頭，偕金城鎮長李誠智、縣民宿旅遊發展協會理事長翁世白、金門航空站主任洪念慈等人戴起觀賞眼鏡，與民眾一起仰望天空，迎接天文奇景的光陰進程。

16時以後開始進入食甚階段，楊鎮浯縣長再偕夫人與現場鄉親和遊客一起等候，16時11分草地上金門高中、農工管樂隊音樂悠揚響起，「上帝的金戒指」閃耀成形，讓不少情侶感動擁抱，期待倆人愛情在天文奇景的見證下，生生世世堅貞不渝。

(中時 )