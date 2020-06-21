印度一名聯邦官員表示，最近印度與中國大陸的邊界流血衝突中，他認為大陸方面應該至少損失了40名士兵，他的話是「對方的損失人數應該是我們的兩倍」。

路透社報導，從三個星期以前，喜馬拉雅山西部的加爾萬河谷(Galwan river valley)，持續出現好幾起的中國大陸與印度守軍肉搏戰，包括棍棒鬥毆與石塊投擲，印度方面出現死傷，有20名印度士兵不幸喪失，另有76人受傷，是中印邊界40以來最大的衝突。

中國大陸官方媒體也承認此事，但是沒有提到具體的共軍守備方死傷情況。

對此，印度公路與運輸部長辛格(VKSingh)在接受印度電視台採訪時說，「如果我們（印度）一方的死亡人數是20，那麼他們（中國大陸）一方的傷亡至少是加一倍。」也就是40人死傷。

曾經擔任陸軍首長的辛格，沒有提供任何證據來佐證他的說法，不過他認為，中國大陸在歷來的戰爭與衝突中，對於己方的傷亡一向是諱莫如深，包括1962年的中印邊界衝突。

大陸官方媒體「環球時報」早些時候的報導稱，共軍方面是有傷亡，但是沒有詳細說明。

辛格說，印度方面在衝突期間，也曾經逮捕過誤入印度領土的共軍部隊，之後已交還。

雖然運輸部長這樣說，但是印度國防部發言人拒絕對辛格的話發表評論。

(中時電子報)