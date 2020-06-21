北市京華城拆除工程，20日下午發生工地意外，造成一死，台北地檢署檢察官今早相驗邱姓工人遺體、下午率同警方勘驗現場，將工地現場胡姓負責人、阮姓工地主任帶回訊問，認為2人未作好工安，涉有疏失，依《職業安全衛生法》、《刑法》過失致死罪嫌諭令胡、阮2人各以20萬、10萬元交保。

20日下午3時許，京華城8樓的樓地板突然坍塌，約100平方公尺的石塊及鋼樑墜落到1樓，砸到1樓一輛小山貓及小貨車，經清點後發現47歲邱姓工人疑似受困其中。

經搶救7個小時後，救護人員在20日晚間10時35分發現遭掩埋的山貓，發現邱男受困在裡面，但叫他已無任何反應，經設法將車內土石清運出來、切割車體後，11時5分將山貓拉出，發現邱男已不幸罹難。邱男的家屬到現場指認後，忍不住崩潰大哭，必須由人攙扶及坐著輪椅才能離開。

北市副市長黃珊珊表示，該工程已違反勞安、工安，所以市府已勒令停工。

(中時 )