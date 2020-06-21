1名網友在爆料公社傻眼表示，自己某次受外國友人邀約到自家住處吃飯，友人親自下廚招待自己，端盤ㄧ出卻讓原PO哭笑不得。原來是外國友人所使用的盤子，是專門祭拜神明的「供品盤」，此外外國友人還開心的詢問原PO，多買幾個給家人好嗎？

為了要展現熱情待客之道，友人親自下廚招待，然而卻在端盤一出後，令原PO哭笑不得，因為外國友人竟將要放置果物的供品盤，當成是可以裝盛食物的盤子，網友立即傻言無語。（爆料公社讀者提供/『林俊翰』翻攝）

原PO的外國友人招待自己到自家住處共進晚餐，為了要展現熱情待客之道，友人親自下廚招待，然而卻在端盤一出後，令原PO哭笑不得，因為外國友人竟將要放置果物的供品盤，當成是可以裝盛食物的盤子，網友立即傻言無語，外國友人從廚房出來ㄧ同享用晚餐時，還跟詢問原PO意見：「我可以買幾個給家人嗎，因為便宜又有台灣特色！」，然而卻使原PO陷入兩難，不知道是否應當與友人說明。

網友紛紛表示，「沒關係啦！沒禁沒忌，只是可以跟朋友說比較適合拿來當冷盤或裝水果」、「還有很愛我們的鳳梨蠟燭，我朋友傳給我他們家聚餐點在餐桌上。」，還有網友建議「點幾支香 可以增加氣氛和情趣。」，也有歷經過的網友說：「我快笑死了，我老公也是外國人，上次去光大賣場看到這盤子也說很漂亮，我有跟他說這盤子是幹啥用的，他還是說下次要買一些給他的親戚當禮。」、「我同事老公是英國人，覺得再台灣吃飯，還是要有燭光蠟燭，就去買了兩個紅色蠟燭放在桌上，我同事說感覺自己要被超度了。」

(中時電子報)