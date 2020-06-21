夏帆與飾演同事的柄本佑也有曖昧不清的互動。（中影提供）

原作者誇讚夏帆飾演的塔子兼具透明感及強韌。（中影提供）

由日本知名演員妻夫木聰及夏帆主演的《慾火烈愛》，改編自直木賞作家島本理生跨越道德的禁忌之作《Red》，28歲的夏帆一改自然率真的形象，在片中飾演不甘於家庭主婦身份，對愛情渴望的女主角塔子，因為結婚生子而被迫退出職場的她，在一次陪伴先生應酬的聚會中巧遇妻夫木聰飾演的前男友鞍田，2人一相見就止不住慾望的狂吻起來。

有趣的是，演藝資歷頗深的2人這次是初次合作，角色雖是不倫外遇，但隨著故事發展，也越能體會且同情這樣的情感，夏帆表示：「塔子每天生活在狹小的世界裡，身為一個女性、身為一個人，當她思考到自己的人生時，或許也會自問『這樣真的好嗎⋯？』」而鞍田的出現讓她活出了自己的人生：「至今總是扼殺著自我，隨波逐流地過日子，第一次做出屬於自己的選擇，而這個選擇肯定具有某種重大的意義。」

她在片中與飾演先生的間宮祥太朗和前男友的妻夫木聰都有床戲，而和飾演同事的柄本佑也曖昧不清，和過去大都演出清新的角色不大相同，糾纏在3個男人的愛裡，突破的演出讓人為之驚艷，連原著作者島本理生也誇讚：「夏帆小姐飾演的塔子兼具了透明感與強韌，讓人充分地感受到男人們受她吸引的原因。」

導演三島有紀子認為，塔子這個角色必須從將自身意志壓抑到最深處、彷彿空洞陶器般的「人偶」，變成能表達意志、擁有紅潤肌膚的「真人」，三島導演：「考慮到這個詮釋的難度，我便想到了夏帆，她的雙眼就彷彿彈珠一般，有時甚至讓人感覺她似乎什麼也沒在看，然而當情緒油然而生時，又出滿了深厚而強大的力量，彷彿看透了一切，這個角色就是需要如此纖細的肉體表現，我很高興是夏帆為塔子這個角色帶來了生命。」

導演三島有紀子以電影《親愛的外人》敏銳地描繪出家人之間微妙的關係與細膩的心理，拿下第41屆蒙特婁影展評審團特別大獎、第42屆報知電影最佳導演獎、第41屆山路文子電影獎的肯定，她擅長捕捉人性情感，且觸動人心。《慾火烈愛》7月10日在台上映。

(中時 )