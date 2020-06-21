新冠疫情蔓延過程，更多的中、美政治爭端浮上檯面，臺灣大學國際企業系特聘教授陳厚銘指出，疫情之前中美互動已經變質，台灣廠商看美國、中國大陸，兩邊都是市場、都是客戶，不要太快下論定、不要強加選邊站，「現在這個『G2系統』是不合作、又有鬆散連結，相當詭譎。

「現在是什麼情勢？」，許多有做中、美市場生意的台商，近來最常問起這句話，大家都想在搞清楚狀況下，作出正確經營決策。陳厚銘在研討會上分析，現在的實情是美國已沒有能力、且不願意繼續統治世界，而新冠疫情之後，中國大陸也暫時無法取代美國成為新的世界領導者，因此形成「one world、two systems」的美、中兩極G2供應鏈體系，亦即從美利堅治世（Pax Americana）時代，轉移到Nonexclusive的G2 Systems時代。

台大經濟系榮譽教授陳添枝則認為，大家也不要以為美國真的完蛋了，事實上美國仍將繼續建立全球治理的新機構，如數位貿易、5G通信，但會刻意排除中國大陸的參與，亦即排除中國使用新的「公共財」。而中國大陸將因此被迫建立自己的公共財，包括基礎科學研究

陳添枝認為，中國為了建立自有體系的公共財，此將耗損大量資源、減緩長期經濟成長速度，為避免在國力疲弱時被攻擊，中國大陸將採取保護模式的貿易和產業政策，全球貿易量將萎縮，這也是說，後疫情的世界將是全球化倒退的時代！

(工商 )