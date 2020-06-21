5架F-16戰機於今日下午4點59分，以大雁隊形從北回歸線太陽館上方呼嘯而過。（張毓翎攝）

國立故宮南院售票今日大廳湧現大量入館人潮。（國立故宮南院提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣梅山鄉太平雲梯迎賓廣場等8大觀測點，湧入遊客觀賞此天文奇景。（阿管處提供／張毓翎嘉義傳真）

重頭戲「食甚」發生時，攝影師王士昇拍下天空出現猶如一枚金戒指的奇觀。（攝影師王士昇提供）

疫情解封後，百年難得一見的天文奇景「日環食」今日登場，嘉義縣北回歸線太陽館一早湧入上萬名遊客，現場有許多闖關活動及科學市集，大朋友帶著小朋友一同體驗科普樂趣；到了重頭戲「食甚」發生時，天空出現猶如一枚金戒指的奇觀，眾人紛紛拿起相機、觀測眼鏡等工具，讚嘆聲此起彼落。

嘉義縣長翁章梁與藝人黃子佼更現場開直播，讓無法到現場的民眾，同步欣賞一生一次的日環食。進入日食時間，眾人抬頭望著天空，靜待下午4點14分僅1分鐘的食甚；接近下午4點59分，5架F-16戰機以大雁隊形從北回歸線太陽館上方呼嘯而過，不少人驚呼「哇！太快了」

嘉義縣愛情大草原今日湧入5000名遊客，阿里山國家風景區管理處表示，巃頂步道觀景臺、瑞峰1314觀景臺、龍眼國小、太平雲梯迎賓廣場等8大觀測點，湧入遊客觀賞此天文奇景，另，國立故宮南院也表示，館內、館外今日聚集大批的遊客，估計單日進館人數破萬。

(中時 )