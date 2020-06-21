川普演說時，現場二樓還有很多空位。(Ian Maule/Tulsa World via AP)

在美國，焚燒國旗屬於言論自由範疇，受聯邦法律保護。在近期全美的各種示威活動中，焚燒國旗也成了示威者的「常規操作」。5月下旬起，全美各地的示威也是火光不斷，近日還有示威者將國父華盛頓雕像推倒，裹上國旗焚燒。

然而川普在首場競選集會就放出狠話，要立法將燒國旗的人抓去坐1年的牢，引起在場支持者們一片讚聲。

根據《鳳凰網》、《觀察者網》綜合報導，當地時間6月20日晚，美國總統川普在奧克拉荷馬州的塔爾薩市開啟了2020大選巡迴活動。雖然此次集會風波不斷，在開始前幾小時還傳出工作團隊內有6人新冠病毒檢測陽性，但最終還是如期舉行。

川普在中心講臺上說，「2天前，波特蘭的激進的左翼分子把喬治·華盛頓的雕像給推倒了」，「然後，他們把華盛頓用美國國旗包起來，把國旗點著了」！

「民主黨人，都是民主黨人！我說的這些事都是民主黨人幹的」川普將推倒傑佛遜、華盛頓，斬首哥倫布的示威者都劃入民主黨陣營。

川普指著現場兩位參議員說，「我們要一起立個法，如果有人燒毀美國國旗，那必須送去坐一年牢。」這句話點燃了現場，川普的支持者們紛紛鼓掌吶喊。

然而，美國商業內幕（Business Insider）記者指出，在1989年德州vs約翰遜案中，美國聯邦最高法院以5比4的投票結果認定，根據美國憲法第一修正案，焚燒美國國旗屬於言論自由，受到聯邦法律保護。

演講結束後，川普在推特上曬出集會的照片，與他之前的口徑相同，現場似乎人滿為患，但是根據某些網友上傳的現場圖來看，似乎有不少空席。而且，川普原計劃在場內與場外各講一場，但據《國會山報》20日報導，因到場人數過少，場外演講被取消。

(中時電子報)