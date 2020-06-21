國家交響樂團（以下簡稱NSO）音樂總監呂紹嘉20日演出他任內最後一場音樂會，昨晚國家音樂廳滿座，共有約2千名觀眾戴口罩，比鄰而坐聆聽，成為疫情間的難得景象。熱情的觀眾，在下半場馬勒第九號交響曲結束後，紛紛起立鼓掌，並和台上團員一起大合照，送別呂紹嘉。

呂紹嘉的告別之夜，上半場選定的曲目為海頓《告別》交響曲，在海頓的巧思安排下，樂曲演到後來，團員們順著樂句安排，一一走下舞台，最後連指揮也離開舞台。這首作品，創作緣由是海頓對王公貴族表達團員想放假的心情，其中的幽默感，讓現代觀眾聽了也發笑。

下半場則是安排馬勒《第九號交響曲》，呂紹嘉表示，他在還沒到NSO擔任音樂總監之前，就先和樂團在2005年演過這首作品，2010年擔任音樂總監後，又在2014年演了一次，以及最後一場音樂會演出，「能夠再經歷一次馬九，是我身為音樂家的福分。」

昨晚出席來賓，有許多藝文界人士，包括雲門舞集創辦人林懷民、紙風車文教基金會執行長李永豐、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、指揮家簡文彬，以及文化部長李永得、前文化部長鄭麗君，都坐在台下聆聽。

結束這場任職NSO音樂總監10年的最後一場音樂會，呂紹嘉之後將以藝術顧問身分繼續協助樂團，下一年度2020／2021樂季，即將展開。

(中時 )