當天活動有多組家庭參與，現場氣氛熱絡。（李宜杰攝）

性平教育在過去社會中是較為冷門的議題，隨台灣社會平等意識抬頭，近來逐漸為人重視。台南市東區區公所與林森圖書館合作，於21日上午推出「玫瑰荊棘，不孤獨得飛翔」親子講座，邀請幼教老師陳傑華、桌遊達人許永清，透過親子活動，宣導性別平等教育、親子關係等議題。

活動上半場，由長年宣導性別暴力防治的老師陳傑華，透過《愛穿裙子的阿旺》、《奧力佛是個娘娘腔》、《威廉的洋娃娃》等繪本，聊性別氣質、校園霸凌、網路霸凌、性侵害等議題，並強調建立良好親子關係，才能根治問題。下半場，則由桌遊達人許永清，透過多款桌遊，與親子互動，現場氣氛熱絡。

林森圖書館表示，台灣社會推動性別平權，如何突破傳統文化習俗對性別角色的限制，並縮短各領域的性別落差，須持續推動。東區區長陳勝楠則說，性別平等是普世價值，盼透過活動傳達性平意義，去除性別刻板印象。

(中時 )