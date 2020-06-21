台東縣一處民宿園區，20日發生一對年約50歲的香港夫妻陳屍露營車內的案件，警方找到遺書初步排除他殺嫌疑，業者感到相當無奈，從沒想過這件事會發生在自己身上，目前已將露營車銷毀並表示將旅客陸續退掉，目前在考慮要不要繼續經營民宿。

警方調查，夫妻倆年齡約50歲，20日晚間被發現於台東一間民宿內的露營車燒炭輕生，警方在現場發現2人留有的護照、遺書、木炭，現場門窗無外力介入跡象，也沒有打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，救護人員抵達時，經檢查研判2人已死亡多時。

據《自由時報》報導，民宿業者無奈表示，前一日2人還好好的，跟他們聊天也很開心，他們說因為要躲避疫情才來台灣環島，「但為何偏偏挑上我這家民宿」？另外根據《三立新聞網》報導，這對香港夫妻來台躲疫情，已有3個月時間，計劃騎腳踏車環島，「入住當日背著兩個大背包，騎著腳踏車到來，比一般旅客更像旅客，看不出來任何異狀」。

民宿老闆表示，園區裡共有3台露營車，當日僅有這對夫妻入住，2人是入住2日，期間還曾外出洗衣服、曬衣服，但晚餐時就未發現2人動靜，當時並未多想，夫妻倆曾說有笑表示，住完後就要啟程回香港了。

為了讓旅客住的安心，這名陳姓民宿老闆一一打電話詢問準備入住旅客，若旅客介意的話，願意無條件協助退房並表示，「後面的旅客陸續都已退訂了，目前打算先將露營車銷毀，正在考慮要不要繼續經營下去」。根據警方從死者的遺書中的訊息指出，2名死者在香港沒有親人，他們感到抱歉在台灣輕生，自知對台灣和民宿業者造成困擾，也願意將器官捐出，至於詳細原因及確切死因，還有進一步待調查。

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(中時電子報)