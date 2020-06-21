台灣好手林家正自高中就到美國讀書，去年獲得響尾蛇隊青睞，成為台灣史上首位透過選秀加入美職體系的選手，不過由於新冠肺炎疫情影響，林家正目前都待在台灣進行體能訓練，返美之路遙遙無期，他抽空來到新莊球場擔任富邦悍將的英文主播。

林家正旅美多年，用英文轉播對他來說不是難事，不過他對台灣天氣倒是有點難受，「已經有8年沒有夏天待在台灣了，真的很熱！」林家正在美國時因為時差，只能透過報導關心中職，不過他與中信兄弟吳東融倒是多年好友，「他是我國小學長，一直是我學習目標，他爸爸吳偉昇也是我生涯第一個教練，滿有緣的。」

美職大聯盟受到疫情影響，遲遲尚未決定開打日期，何況小聯盟基本上很難再有比賽，因此林家正目前都留在台灣，以訓練體能為主，也會到穀保家商或新莊的室內場地練球，以維持手感。

此外今年大聯盟老虎隊選秀狀元托克森（Spencer Torkelson）正好是林家正亞利桑那州大學的學弟，林家正也透露兩人有好交情，「我也有傳訊息祝福他，我跟他感情滿好的，我大學負責帶的學弟就是他，無論實力、運動能力都很優秀。」

(中時 )