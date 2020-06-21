長年為劇作家白先勇拍攝《牡丹亭》劇照的攝影家許培鴻，在疫情期間，特別和大家分享他日前在斯里蘭卡孤兒院所拍攝的照片，許培鴻表示，「我感覺到這波疫情，讓大家都特別不快樂，還有為保持防疫距離，人跟人之間變得陌生了，希望照片裡像天使般的孩子笑容，能為大家帶來力量和希望。」

2010年，許培鴻前往斯里蘭卡，拍攝南亞海嘯過後當地重建的過程，他表示，當下感覺到大人的情緒大多是憂慮和感傷，「但小朋友傳達出來的情感，多是療癒和希望。我認為大人應該多多和小朋友學習，不要失去快樂的能力。」

許培鴻表示，他在當地孤兒院發現有個年紀小、瘦弱又安靜的小女孩，額外引起他注意，令他難忘，「或許是住在孤兒院裡吧，才3、4歲，卻有一種早熟的氣質，我希望能拍攝她，但她會躲鏡頭，後來在副院長的帶領下，我們先去參觀宿舍，了解環境，最後在一個最自然的狀態中，我才用長鏡頭拍下了她的身影。」

許培鴻表示，斯里蘭卡的太陽很大，「但透過地板反射，光線變得溫暖，加上她的皮膚是褐色，陽光下和反光，拍起來顯得健康、可愛，這張照片來得很巧，一切不是在規畫之中，更顯意義。」

許培鴻1965年生於台北，攝影作品包括戲曲、音樂、舞蹈領域，曾拍攝知名音樂家傅聰、馬友友、卡娜娃、祖賓．梅塔，舞蹈家羅曼菲、許芳宜，傳統戲曲名家魏海敏、王心心，並出版《世界的微笑：純真與感動的瞬間》一書，裡頭有他所拍攝的各國孩子笑容與身影。

許培鴻說，他拍攝小朋友的照片，並非預先規畫特定主題，而是在每一個相遇的瞬間，拍下畫面，「我想傳達的是一種可愛的心情，最純真的世界，這種創作方式或許很緩慢，但收穫是甘甜的。」

許培鴻攝影展，地點在青柚二樓藝廊（台北市內湖區新湖二路250巷1號）

電話：(02) 8792-95006轉9

(中時 )