高雄市長8月15日將補選，但藍營參選人仍未定案，針對外傳國民黨主席江啟臣24日將公布黨內參選人選，他今天南下弔唁已故高市議長許崑源時仍未鬆口，也沒提及補選人選及布局。

江啟臣下午在前高市新聞局長鄭照新等人陪同下，到高雄市立殯儀館的許崑源靈堂弔唁，並參加現場法會，前後停留約70多分鐘，包括近20名高市議員曾麗燕等也全程陪同。

與會的市議員童燕珍接受中央社記者採訪表示，外傳江啟臣將在24日高雄主持國民黨行動中常會時，公布國民黨高市長補選參選人人選，不過，江啟臣在現場並未鬆口，也沒提及補選人選及布局。

另外，民眾黨上午也在高雄翰品酒店舉辦一場端午節活動，邀民眾包香包、吃粽子，對於民眾黨是否缺席高雄市長補選，民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥在接受媒體聯訪表示，「還在等國民黨出牌」，若國民黨推出的人選不能讓人認同，再決定是否推人參選。

與會的親民黨高雄市議員吳益政則說，如果國民黨、民眾黨都不推人選，自己就比較可能、也比較有空間參選，「我內心是準備好了」。

至於民進黨徵召的市長補選參選人陳其邁連日來已在高雄市展開密集掃街拜票行程，今天上午並在高雄駁二舉辦邁粉見面會，炒熱選情，競選總部也正加緊趕工中，明天並將公布競選團隊名單。（編輯：洪學廣）1090621

(中央社)