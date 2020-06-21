八大「娛樂百分百」一圓粉絲及網友心願，集結黃偉晉、邱鋒澤、陳零九、小賴及婁峻碩五人黃金組合，特別推出全新實境秀單元「叮咚五堅情」2天1夜特別企劃，五人為了這次特別企劃一大早集合，沒想到還沒出發，大家已完全脫稿演出；邱鋒澤對著鏡頭表示，他很在意是不是與自己的CP組合陳零九同房。

兩天出遊中，五人一會打鬧互虧、一會兒又哭著真情流露告白，粉絲紛紛直呼：「怎麼看的我們又笑又哭的。」黃偉晉在花絮中感性表示：「我好不想闔起眼睛，很珍惜跟他們聚在一起的時光。」婁峻碩更曝當晚五人聊到凌晨四點，中途還因為肚子太餓，到冰箱覓食，光他一個人就吃了半桶冰淇淋。透過鏡頭，觀眾既能一窺偶像真面目，也能極盡腦補，透過鏡頭想像與五人一起睡覺、出遊等親密畫面，可說是讓人「凍未條」！

此行安排前往宜蘭民宿，只見小賴卻帶了像裝滿五天四夜的大行李箱！小賴解釋說：「我是怕晚上大家會無聊，才準備了針對每一個人的道具，像是婁峻碩的寫真書，在很無聊的時候就可以翻著看呀，反正為的就是希望給大家難忘的一夜啦。」精采內容於22日首播。

(中時 )