李欣恬／台北報導

綠光劇團連年拿下全台票房冠軍的音樂劇《再會吧北投》，在端午節期間，將再推音樂會版本，除了劇中經典歌曲重現，編劇吳念真也將擔任說書人，為觀眾說書，同時在台灣疫情趨緩的狀態下，和觀眾一起謝平安，演出將在總統府前的凱道上舉行。

吳念真表示，「以前上凱道是為了拼命，這次上凱道，是為了謝平安。」吳念真說，謝平安是台灣重要的文化，「充滿感謝和檀香的味道，那代表一整年都有神明保佑。」

《再會吧北投》故事描述北投地區曾有的繁華與蕭條，一間為了營運生存的酒家，竟推自家女兒入火坑，流落風塵，在心酸的劇情裡，呈現大時代裡小人物的無奈，引發觀眾共鳴。

除了《再會吧北投》音樂會版，其他在端午假期期間，於凱道上演出的團隊，還包括朱宗慶打擊樂團、明華園歌劇團、滅火器等，共60組表演團體，將在5個舞台輪番上陣演出。

承辦單位文化總會發言人湯佩儀表示，為落實防疫新生活，音樂會現場將採實聯制，需留下正確的聯絡方式，並提醒觀眾不要忘記配戴口罩。活動將於6月25日至27日舉行。

(中時 )