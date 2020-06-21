國內新冠肺炎疫情日益趨緩，但仍然尚未度過危機，口罩是防疫相當重要的配備，為了讓口罩消毒後重複使用，網路上出現五花八門的口罩消毒法引發熱烈討論，因此高雄陽明國小師生以「口罩續命術」為題，探究各種口罩消毒方法及效果，在2020全國科學探究競賽決賽榮獲優選佳績。

先前國內引發口罩荒，在網路上便開始流傳日照、鍋煮、香精薰與酒精消毒等各種口罩消毒方法，陽明國小學生洪和誼、廖祐陞在指導老師薛育青、許力引的協助下，開始探究何種才是真正達到殺菌又不破壞口罩主體結構的最佳消毒方式。

師生們以三層不織布口罩做為實測工具，擷取自己的唾液塗抹於口罩，再利用最常見的電鍋消毒、日照消毒、紫外線燈消毒及電熨斗消毒等多種網路常見消毒方法一一進行實測，最後透過顯微鏡觀察發現，酒精、紫燈消毒法最有效，2種消毒方式的細菌滋生量及口罩結構破壞性最少。

另外有趣的是，他們也實測電熨斗消毒，這是實驗後所有消毒法最不推薦的方式，雖然以高溫殺掉細菌，但熨斗直接接觸口罩容易造成破損，從這項實驗中2位學生也學習到「聽其言，不如起而行」，相信科學，就從自己動手找出答案開始。

陽明國小師生在此次2020全國科學探究競賽入圍決賽，雖然最終僅獲優選，並未奪下冠軍，但藉由競賽讓學生們獲取難忘回憶與經驗，相信對學生未來發展有極大幫助，勇於參賽並實踐科學的精神值得讚許。

(中時 )