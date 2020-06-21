台灣區南投同鄉聯合總會21日在南投舉行會員代表大會，前副總統吳敦義（左）出席致贈加菜金。（盧金足攝）

台灣區南投同鄉聯合總會21日在南投市舉行第6屆第2次會員代表大會，總會長廖漢隆捐贈10萬元助學金，幫助弱勢學生向學，由副縣長陳正昇代表接受，前副總統吳敦義出席致贈加菜金鼓勵，旅外同鄉雖然常年在外縣市奮鬥打拚，但心懷南投，看見家鄉需求。

陳正昇指出，南投旅外同鄉在外打拚相當艱苦，本著勤勞踏實精神，團結奮發，事業都卓然有成，他們心懷故鄉，以南投為榮，精神與成就令人感佩，以感恩的心回饋南投，帶動經濟活絡，每年參與鳳還巢活動，助益觀光農產行銷，還為弱勢學生求學助一臂之力。

新冠肺炎疫情趨緩，疫後百業待興，經濟復甦刻不容緩，陳正昇強調，南投縣長林明溱大力推動觀光，帶動經濟復甦

，配合政府振興券政策規畫加碼措施，吸引外縣市民眾前來旅遊消費，盼旅外同鄉結伴返鄉消費，協助景氣復甦。

廖漢隆指出，原計3月15日舉辦的會員代表大會，受新冠肺炎疫情影響延期到21日舉行，下半年會務活動將密集展開，該會除決議在九族文化村辦理鳳還巢活動，力挺觀光產業，也匯集同鄉力量返鄉做公益，希望故鄉弱勢子弟能安心學習

，未來能貢獻社會，回饋鄉里。

(中時 )