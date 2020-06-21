京華城工地坍塌壓死1工人 負責人及工地主任各以20萬及10萬交保 19:152020/06/21 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家屬指認完後崩潰痛哭，必須由人攙扶。(林郁平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京華城8樓的樓地板昨(20日)下午3時許突然坍塌，約100平方公尺的石塊及鋼樑墜落到1樓，砸到1樓一輛小山貓及小貨車，經清點後發現47歲邱姓工人疑似受困其中，經搶救7個小時後，救護人員晚間10點35分發現遭掩埋的山貓，發現邱男已不幸罹難，檢方今天傳喚包商負責人與工地主任，經偵訊後將胡姓負責人以20萬元交保、阮姓工地主任以10萬元交保。 (中時電子報) #交保 #負責人 #工地主任 #京華城 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 板模工人摔死 檢認工地主任疏失 12:042020/06/17 社會 假賭博真詐財！網紅誆大陸玩家下注 半年撈20億 20:452020/06/17 社會 2嫌用假名詐騙澎恰恰180萬元 檢訊後以15萬及5萬元交保 10:152020/06/18 社會 冷氣勤保養 避免滴水擾鄰遭罰 04:102020/06/20 地方新聞 京華城工地坍塌 怪手開挖搶救受困工人 建管處勒令停工 15:542020/06/20 社會 京華城坍塌工人疑受困 黃珊珊親赴現場關心 21:442020/06/20 社會 京華城失蹤工人尋獲已無意識 救護人員設法從土堆中救出 23:002020/06/20 社會 京華城失蹤工人尋獲已不幸罹難 家屬崩潰大哭 23:492020/06/20 社會 京華城工人「活埋8小時」尋獲 臟器外露不幸罹難…家屬崩潰認屍 07:482020/06/21 社會 京華城工安意外1死 工地2負責人交保 18:412020/06/21 社會 社會熱門新聞 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 彰化76歲老翁檢出腦瘤 竟闖泰和平交道坐軌遭撞斃 - 社會 人妻護理師上摩鐵 警夫捉姦逮到「學長」 通姦除罪免訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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