京華城8樓的樓地板昨(20日)下午3時許突然坍塌，約100平方公尺的石塊及鋼樑墜落到1樓，砸到1樓一輛小山貓及小貨車，經清點後發現47歲邱姓工人疑似受困其中，經搶救7個小時後，救護人員晚間10點35分發現遭掩埋的山貓，發現邱男已不幸罹難，檢方今天傳喚包商負責人與工地主任，經偵訊後將胡姓負責人以20萬元交保、阮姓工地主任以10萬元交保。

(中時電子報)