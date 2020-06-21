川普上周末表示會在周一之前針對各種非移民工作簽證宣布新限制，不讓特定外國勞工入境，以保障美國人在新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟之下的工作權。

川普打算簽署一項行政命令，限制包括H-1B高技術工作簽證和L-1公司內部調派簽證等各種非移民工作簽證，不讓外國勞工進入美國，做為在疫情後協助提高美國人就業機會的各種手段之一。

川普限制非移民工作簽證的態度相當強硬，他強調在新限制下只有「極少數」個案才會例外處理，像大企業會有一些特定外籍員工需要停留美國非常長時間，所以必須為這些特殊情況做例外處理。

整體而言，川普強調新限制措施會很嚴厲，甚至在未來很長的一段時間內，限制可能愈來愈嚴厲。

他認為新限制會讓許多美國人十分高興，因為疫情已導致許多公司倒閉，使美國失業率暴增，在此情況下就必須限制外國勞工進入美國來跟美國人搶工作。

外界預期在各種非移民工作簽證限制裡，H-1B受影響最大，因為過去每年有約8.5萬外國人才持H-1B進入美國，他們主要從事高科技產業。

當中又以印度科技人才最受影響，因為每年持H-1B入境裡者約70％為印度人。

因此許多美國大企業尤其高科技公司，反對川普透過限制H-1B等工作簽證阻止外國人才到美國工作，這樣只會傷害美國經濟。

由於川普上台後不斷嚴格限制印度人才藉H-1B入境，因此在美國的印度公司已大幅減少為員工申請H-1B。

但谷歌、臉書、亞馬遜和微軟等美國科技龍頭不斷增加H-1B申請，因此新限制對美國科技公司影響相當大。

雖然新限制不可能影響已持工作簽證的外國人，但外界估計新限制會持續至年底，讓不獲續簽的人愈來愈多。

(工商 )