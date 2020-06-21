新冠肺炎疫情持續在全球各地延燒，印度政府先前才宣布解封，豈料這幾天疫情又開始惡化，確診人數在6月20日已連續3天創下單日新高。日前當地一名男子因染疫病逝，家屬打算將他運回家鄉安葬，便從醫院偷走屍體，當局擔心病毒恐因此擴散，立刻動員大批警力，在城內展開一場追逐戰。

根據《印度斯坦時報》報導，印度一名染疫男子於17日過世後，家屬便逕自從醫院偷走屍體，欲將男子運回位在北方邦莫拉達巴德（Moradabad）的家鄉安葬。不過按照疫情相關規定，為了防止新型冠狀病毒蔓延，患者在病逝後就應該就近火化，並送往當地公墓進行掩埋。

公墓接獲通知後，隨即做好準備，同時也開通運送屍體的專門通道，不過卻遲遲等不到運屍車輛前來，新德里中央區官員得知消息後相當緊張，派遣大批警力全城搜索，所幸最後終於攔截家屬車輛，並於午夜下葬屍體。截至21日晚間，印度累計確診人數飆破41萬例，境內至少1.3萬人喪命。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)