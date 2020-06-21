前高雄市長韓國瑜任內的民政局長曹桓榮，日前到市選委會領表，表態參加市長補選，引發許多討論。同時，外界也不乏呼籲藍營與「韓家軍」合作的聲音。但台北市議員鍾小平認為，藍營應該與「韓家軍」切割，並指出其中的癥結。

《中評社》報導，鐘小平表示，「韓規K（國民黨）不隨」，這次高雄市長補選，藍營應該與韓國瑜切割，並反對曹桓榮參選。同時，他也不贊成在選戰中宣傳韓市府政績。

鐘小平指出，雖然韓國瑜遭罷免他感到很惋惜，並分析這次韓遭罷免的最大理由是「落跑去選總統」。他認為，藍營應該讓韓國瑜和高雄的恩怨了結，最好是找一個素人出戰，以示藍營在高雄重新出發的決心。

最後，鐘小平還說，若韓要再度出征，他在台北會比較有機會，並指出，高雄從來都不是韓國瑜想選的城市，韓國瑜一直想選的就是台北市，「只是被吳敦義的陽謀弄去高雄了」。

(中時電子報)