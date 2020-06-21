「2020清境一夏－風起飛羊」活動，21日在國立台灣交響樂團管樂隊與歌手殷正洋宏亮的歌聲中揭開序幕。（南投縣府提供／盧金足台中傳真）

疫情漸緩，出來踏青吧！清境農場邀請大家來清境清涼一夏，拋開酷暑，一起攜手振興觀光產業。（南投縣府提供／盧金足台中傳真）

清境農場年度盛事「2020清境一夏－風起飛羊」系列活動21日盛大登場，暑期主題活動，以特製黑面、白面及黑白相間的3種Q版羊為主題，運用稻草等天然材料以擬真彩繪的方式裝置「飛羊」藝術，在藍天綠地陪襯下，搭配各種彩虹風車裝置，吹走夏季酷熱，疫情漸緩，吸引很多人出遊踏青。

「2020清境一夏－風起飛羊」在青青草原觀山牧區開幕，活動由退輔會主委馮世寬、清境農場場長董文玉主持，在國立台灣交響樂團管樂隊與三金歌王殷正洋歌聲中揭開序幕。

縣府觀光處長陳志賢指出，炎炎夏日，最適合國人旅遊行程埔里、日月潭、清境以及合歡山暗空公園觀星，縣府整合雙龍瀑布七彩吊橋、清境高空觀景步道、瑞龍瀑布園區，推出山林悠遊套票，到南投來一趟慢活旅遊。

今年清境農場來了新朋友，澳洲薩福克羊與斯洛伐尼亞利比扎馬，成為農場新亮點，暑假除羊咩咩脫衣秀及馬術秀，28日起，每隔周六日有夢幻泡泡表演活動，每周三、六開團「一日牧羊人體驗活動」，感受牧羊人生活。

此外，為了提升旅客來場旅遊的便利性，青青草原電子購票系統也在暑假前提前上架，不用擔心排隊購票人擠人。

清境農場數位環景導覽平台結合官網旅遊資訊及google地景拍攝，不管是想要預先規畫行程路線，或是現場園區內的步道資訊，拋開繁瑣的紙本地圖，一支手機就可以在導覽平台中看到詳細的清境農場旅遊資訊。

清境農場表示，今年農場特別搭上振興風潮列車，不論是農委會推出250元的農業旅遊抵用券及交通部觀光局「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」皆可在青青草原門票、特產賣店及國民賓館住宿消費使用。

值得一提的好康Ａ，清境農場推出現場購買清境農場農特產品滿6000元，即送國民賓館平日雙人住宿券的優惠方案，邀請大家來清境清涼一夏，拋開酷暑，一起攜手振興觀光產業。

(中時 )