陳時中接受主播方念華專訪。圖翻攝自節目。

衛生福利部長陳時中因為防疫成績亮眼，頻上各媒體接受專訪，近日受電視台專訪，再次面對是否參選雙北市長？他回答：「原本已經規劃要退休，也沒想到自己會當上部長，我覺得人生真的很難講，沒辦法確定一定會怎麼樣，人生每件事都有可能」。

台灣超過2個月沒有新增新冠肺炎本土病例，陳時中接受電視節目「看板人物」主持人方念華專訪，再次被問到對於參選雙北市長的可能性。陳時中提到日前接到朋友的鼓勵簡訊，自己回覆朋友：「自己的心態就是為了做事而當官，若為了當官才做事，這樣就會偏離本來的出發本心。」就像當牙醫從事公共事務很多，包含選完全聯會理事長，期間爭取做事情我很願意，不過爭取當官從來沒有做過。

面對再次追問，陳時中才鬆口說，自己來衛福部之前就已經規劃要退休，後來也沒想到會有當部長的一天，因此覺得很難講人生會怎麼樣，可以說「每一件事情都有可能」。

面對近日健保自付差額醫材吵得沸沸揚揚，陳時中說，還是溝通做的不夠，但健保費率調整一定要做，這是衛福部一定要面對的問題，不會因為困難就不做，例如若能在任內完成健保改革，這個官就當的值得了。

回顧之前防疫政策，陳時中也坦言，對於「小明」陸籍配偶的孩子不能返台的事情，當時的決定很痛苦，畢竟不管怎麼做都是妨害人家的自由，每天為了此事很晚睡，常常整晚都無法想通，到第二天早上也就早起，但會在清晨時心情比較安定，想說沒辦法，這是大和小的選擇，要在妨害大家最小的前提下達到最大的防疫效果。

而對於最大的挑戰，則是當時許多專家學者都呼籲應該在邊境就篩檢，但邊境篩檢需要時間，後來也發現，居家檢疫期間篩檢出來的確診者比邊境篩檢還多，就是因為一開始發病病毒量還不高，檢測並不準確。

目前邊境開放，6月22日起將間對商務人士，陳時中說，疫情鬆了大家久沒往來，14天變成障礙，但縮短就有風險在，國人對於檢驗的事情都有誤解，以為檢驗陰性就ＯＫ了，但檢驗的時間並非生病就驗得到，大致上第五天可以驗到50％ 第七天可以驗出70％，第11天就幾乎可以驗得到，因此開放的整體思維是，檢疫的量能夠不夠，其中時間是重要的因素。目前台灣有現在有一萬間檢疫旅館，集中檢疫所三千間，換句話說一萬三個檢疫量能，如何對台灣經濟最有效，希望透過檢疫的地方，可以提供開會，在定點中做事。

最後，陳時中專訪還不忘推動振興國內觀光，提到交通部正在推的郵輪旅遊方案，是他目前最有興趣想要參加的旅遊行程。

(中時 )