桃園市楊梅區高鐵南路七段與楊新路四段口21日下午近三點發生一起死亡車禍，一位懷孕35周的34歲古姓孕婦，駕駛自小客車沿高鐵南路七段直行，在路口時與另一陳姓女機車騎士對撞，陳姓騎士和後座10歲女兒重摔倒地，三人皆送醫急救，陳姓女騎士傷重宣告死亡，女兒則是重傷轉送林口長庚醫院，目前仍有生命危險；古姓孕婦則是手腳擦傷沒有大礙。
車禍撞擊瞬間因力道過大，古女駕駛的白色自小客車更是直接衝進一旁稻田中，而機車車頭則是撞爛，車殼碎裂噴飛，消防人員到場時，陳姓女機車騎士及後座女兒皆無呼吸心跳，雙雙送往醫院急救，但陳女卻因傷重不治，女兒也還在鬼門關與死神拔河。
警方對古女及死亡的陳女抽血進行酒測，雙方酒測值皆為0，員警初步調查，當時騎乘機車的46歲陳姓女騎士，沿著高鐵南路七段要左轉楊新路四段，但她並未兩段式左轉，而古姓孕婦行經路口疑似也沒有減速造成對撞釀成這起悲劇，後續將調閱監視器釐清肇責
楊梅警方呼籲，用路人駕駛汽、機車皆應遵守交通號誌、放慢車速行駛，建議機車騎士應兩段式左轉，較能確保行車安全。
(中時 )
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