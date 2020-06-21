富邦悍將先發投手陳仕朋是名符其實的「除獅機」，不僅本季3場勝投都是對統一獅拿下，賽前更對獅隊拿下跨季7連勝，對上陳仕朋就是打不好，讓獅隊很苦惱，賽前陳傑憲就說，「一直被壓制很沒面子，要反擊一下。」

陳仕朋本季對上統一獅自責分率僅2.29，上次對上獅隊敗投要回溯到去年5月11日，之後先發對戰7場都拿勝投，成為獅隊最想突破的投手。

陳傑憲在賽前說，「今年前幾場對江國豪我們打不好，但這兩場我們有找到方法突破，但仕朋我們真的打不好，他把我們壓很慘，一直被他壓制真的滿沒面子，要反擊一下！」

陳傑憲認為對上其他隊伍的左投，例如洋投卡本特、尼寇力、米蘭達等並非完全無法突破，唯獨陳仕朋難以攻破，「他的球很有尾勁，測速是140多，但尾勁好很難出手，加上宥穎學長引導很好，這是我們要想辦法的地方。」

此外蘇智傑今年對上左投打擊率不到2成，對於陳仕朋也有一定要擊倒的決心，「我們對他7連敗，今天一定要打敗他，不能讓他太順暢！」

此戰統一獅派出洋投達尼爾先發迎戰陳仕朋，前5局統一獅以1分差落後，6局上半陳傑憲安打、吳桀睿保送，蘇智傑敲安攻下追平分，隨後林安可單場雙響炮，敲出3分打點全壘打，一棒超前成8比5，也把陳仕朋打下場。

「外野三帥」合計此戰敲10支安打、8打點，與隊友聯手，攻破陳仕朋壓制，他今天主投5局被敲11支安打、失8分有7分自責分，吞下本季對統一獅首敗，。

(中時 )