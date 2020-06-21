今天(21)的天空變得非常不一樣！百年難得一見的「日環食」奇景，在今日下午出現於全臺上空。根據鴻宇光學的官網說明，日環食的形成過程主要分為5步驟，主要為初虧、環食始、食甚、環食終以及復圓。

「初虧」，主要因月球西向東繞著地球公轉，此時月亮向東沿著連接著太陽向西走。（讀者陳協成提供/『林俊翰』翻攝）

「環食始」，主要為月球持續向太陽中心移動，當月球邊緣與太陽邊緣內切時而稱之。（讀者陳協成提供/『林俊翰』翻攝）

「食甚」，月亮中心與太陽中心靠近位置時，太陽已被月球遮蔽多處，只剩1圈亮圈時稱之，此步驟是最令人嘆為觀止的階段，然而地面會顯得一片漆黑。（讀者陳協成提供/『林俊翰』翻攝）

「環食終」，月球離開太陽中心後，再度與太陽的邊緣切線而由來。（讀者陳協成提供/『林俊翰』翻攝）

首要的「初虧」，主要因月球西向東繞著地球公轉，此時月亮向東沿著連接著太陽向西走，日食即刻開始，太陽開始出現「初虧」景象；「環食始」，主要為月球持續向太陽中心移動，當月球邊緣與太陽邊緣內切時而稱之；「食甚」，月亮中心與太陽中心靠近位置時，太陽已被月球遮蔽多處，只剩1圈亮圈時稱之，此步驟是最令人嘆為觀止的階段，卻也是地面多數人將感受到最暗的時刻；「環食終」，月球離開太陽中心後，再度與太陽的邊緣切線而由來，最後的「復圓」即為月球遮當住太陽的面積越來越少，開始往西外接太陽的東邊處，太陽恢復原來的形狀，即為日食的結束。

「復圓」即為月球遮當住太陽的面積越來越少，開始往西外接太陽的東邊處，太陽恢復原來的形狀，即為日食的結束。（讀者陳協成提供/『林俊翰』翻攝）

(中時電子報)